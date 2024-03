Agression de Maimouna Ndour Faye : Idrissa Seck condamne

Idrissa Seck se joint à la vague de réactions et de condamnations suite à l'agression de Maimouna Ndour Faye. Sur sa page Facebook, le leader de Rewmi parle d'un "acte sauvage" et milite pour la protection de la presse.



"Je condamne avec fermeté l'acte de violence sauvage perpétré contre la journaliste, madame Maïmouna Ndour Faye. Je lui témoigne ma compassion et lui souhaite prompt rétablissement. La protection de la presse et de la liberté d’expression est un devoir dans toute démocratie", a réagi Idrissa Seck.



Maimouna Ndour Faye a été agressée et poignardée alors qu'elle rentrait chez elle, après son entretien avec Farba Ngom.

































