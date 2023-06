Agriculture : Le ministère des Finances et le CNC « sèment les graines » d’une bonne campagne, 100 millards FCFA prévus par l’État …

La 39ème réunion du Conseil national du crédit (CNC) sur le financement des campagnes agricoles 2023 et la situation du système bancaire s’est tenue ce jeudi matin dans les locaux du ministère des finances. C’est d’ailleurs Mamadou Moustapha Bâ, le ministre des Finances et du Budget qui a présidé ladite séance de travail qui a abouti à plusieurs propositions.



On peut citer entre autres la subvention des intrants et de l’équipement agricole qui a été annoncée. Avec un effort de l’État du Sénégal pour l’accompagnement des producteurs à hauteur de 100 milliards de FCFA alloués au secteur de l’agriculture sous la forme d’une subvention. À cet effet, un projet de loi sera soumis à l’Assemblée nationale pour validation, au plus tard le 15 octobre 2023, a rassuré le ministre des Finances.



En outre, le faible taux de financement de l’agriculture par les banques (3,3%) a été évoqué : avec la proposition de mécanisme destiné à amoindrir les risques de crédit liés au secteur. Moustapha Bâ a pu s’avancer sur l’engagement des banques à octroyer plus de financement en attendant la disponibilité de la subvention de 100 milliards de FCFA annoncée.



Autant de mesures destinées au financement de production et de la commercialisation de la campagne agricole 2023/2024.

























































