Ahmed Khalifa Niass : « Macky se présentera en 2024 »

Ahmed Khalifa Niass se veut formel. Selon lui, il n’y a aucun doute. Macky Sall briguera un troisième mandat en 2024. Ahmed Khalifa Niass a mis les pieds dans les locaux du groupe Wal fadjri ce vendredi. Une première depuis le décès de son jeune frère Sidy Lamine Niass, fondateur de ce qui est un des plus grands groupes de presse du Sénégal. Un déplacement qui fait suite à la réconciliation entre Ahmed Khalifa Niass et les enfants de son défunt frère. Invité donc de l’émission « Le grand dîner », le marabout et homme politique a abordé plusieurs questions d’actualité. Interpellé sur la présidentielle de 2024, il s’est voulu catégorique. Selon lui, tous les actes que Macky Sall pose tendent à prouver qu’il a bien l’intention de briguer un troisième mandat. « Macky Sall se présentera en 2024 », laisse-t-il entendre. D’ailleurs, Ahmed Khalifa Niass est convaincu que rien ne peut empêcher l’actuel chef de l’Etat de se représenter. Et pour cause, « Macky Sall entame son premier quinquennat », soutient-il. Parce que, pour lui, le premier mandat de sept ne fait pas partie du décompte. Car, souligne-t-il, la révision de la Constitution de 2016 parle de mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui lui fait dire que « le Président Macky Sall va briguer un 2e quinquennat. Il entame son premier mandat, avec ce quinquennat, issu de la présidentielle de 2019 ».