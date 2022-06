Aïda Samb, digne héritière de son grand-père Samba Diabaré. "You" a eu raison d’en faire une " Guest star"

Sa prestation, ce vendredi, sous le ciel étoilé de Dakar, a été un délice. Lors de la soirée en prélude au Grand Bal annuel de Bercy, Youssou Ndour avait choisi d’inviter d’autres grands artistes, dont la chanteuse Aïda Samb. Celle-ci a cassé la baraque. Les radars fureteurs de dakarposte s'accordent à dire que la femme des pensées d'Abass Jarju a fait la preuve, une fois de plus qu’elle est la digne héritière de la famille Gawlo dont elle fait partie et dont Youssou Ndour aussi a de la parenté.

Aïda Samb, c’est de la bonne graine et, dans l’avenir, le monde entier en entendra parler.