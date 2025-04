Aide pour le Sénégal : Le FMI ne décidera pas avant mai

Le Fonds monétaire international (FMI) ne décidera pas avant mai si le Sénégal doit rembourser l’argent déboursé dans le cadre d’un programme désormais gelé, a-t-il déclaré jeudi, ce qui signifie que le Sénégal manquera probablement son objectif de mettre en place un nouveau programme d’ici juin, selon Reuters qui donne l’information.



La même source rapporte le chef de la mission du FMI au Sénégal, Edward Gemayel, a déclaré hier, jeudi, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs que les discussions sur un nouveau programme de sauvetage – qui suivrait une décision sur la dérogation – devraient commencer en juin ou juillet, selon trois personnes présentes à la conférence.



Le FMI a gelé son programme de sauvetage de 1,8 milliard de dollars après que le gouvernement sénégalais, élu l’année dernière, a révélé que le gouvernement précédent avait mal rapporté les données économiques et que la dette du pays était plus élevée que prévu.



Selon toujours Reuters, les investisseurs s’attendaient à une décision sur une dérogation avant la fin avril. Le ministre sénégalais des Finances a déclaré en février que le pays espérait un nouveau programme d’ici juin.



Le report du calendrier signifie que le Sénégal devra attendre plus longtemps avant d’obtenir un financement clé et de prendre des décisions critiques et politiquement sensibles en matière de dépenses.



« Les autorités font tout leur possible pour obtenir cette dérogation », a déclaré à Reuters un porte-parole du FMI, précisant que la date la plus proche à laquelle le conseil d’administration du FMI pourrait l’examiner serait le mois de mai.



La décision du conseil d’administration du FMI dépendra de l’obtention des données finales sur la dette et de la conclusion d’un accord sur des mesures correctives.



« Ce n’est qu’après ces étapes que les discussions sur un nouveau programme commenceront », a déclaré le porte-parole.



Une porte-parole du ministère des Finances du Sénégal a déclaré que la situation était « dynamique et en constante évolution ».



« Nous sommes actuellement vraiment concentrés sur la préparation des réunions de printemps du FMI, auxquelles nous participerons, et aussi sur la mise en œuvre des réformes comme nous l’avons indiqué », a-t-elle souligné, faisant référence aux réunions à Washington qui commencent la semaine prochaine.































Rewmi