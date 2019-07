Air France prend le créneau d'Air Senegal

Les radars fureteurs de dakarposte braqués vers AIBD ont été surpris hier de voir un avion d'Air France opérant le vol AF711 entre Dakar et Paris prenant son envol à 9h25, c'est à dire sur le même créneau que le vol quotidien de la compagnie nationale.

Renseignements pris, nous avons appris qu'Air France dans sa dernière trouvaille dénommée "Programme Été 2019" entend proposer un vol de jour en plus de son traditionnel et historique vol qui quitte tous les soirs à 23h.

Tout porte à croire qu' Air France talonne Air Sénégal jusqu'au bout en venant lui chiper ses passagers du matin et en offrant un retour à 18h de Paris.