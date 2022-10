Air Sénégal: L’avion flambant neuf A 220-300, cloué au sol

D’après "L’Observateur", Airbus rencontre des difficultés d’approvisionnement de moteurs pour son nouvel avion. En clair, le motoriste « Pratt and Whitney » rencontre des problèmes de « supply chain » à l’échelle mondiale. Airbus avait ainsi produit 26 « gliders » (planeurs), des avions dépourvus de leurs moteurs. Autant d’avions stockés et qui ne peuvent être livrés aux clients.Or ces derniers paient la majorité de la facture, au moment où ils prennent possession des avions. Airbus a promis de faire de son mieux pour trouver des moteurs à Air Sénégal. L’avion 220-300, dénommé « Niokolo Koba », est le troisième acquis par la compagnie aérienne Air Sénégal, après Sine Saloum et Casamance.L’A220-300 est un appareil de technologie de pointe, précisant qu’il est l’un des avions monocouloirs de petite capacité les plus efficients au monde. Ce premier avion A220-300 de la compagnie aérienne, compte 135 sièges, dont 8 en classe business et 125 en classe économique. L’appareil est doté des moteurs de dernière génération développés par Pratt et Whitney.