Air Sénégal: l’amateurisme sans fin…

L’idée de lancer une compagnie nationale est certainement une bonne chose. Mais, ce projet si cher au président Macky Sall est en train de sombrer à cause de la mauvaise gestion de l’entreprise. Une muvaise publicité pour cette compagnie née sur le centre de Sénégal Airlines.



Après les couacs sans fin dénoncés tous ces derniers jours, la compagnie a affrété un avion portugais dont l’équipage ne parle pas français. Ils communiquent par les signes.



La compagnie n’est pas prête à décoller. Et même au comptoir d’enregistrement des voyageurs à l’aéroport Charles De Gaulles de Paris, il n’y a pas le logo de Air Sénégal.



Sur le vol du mercredi 17 avril Boing A330 de l’appareil portugais, les passagers ont constaté de gros chamboulements avec un retard de 1h 30.



Après une heure de décollage, l’équipage a commencé à distribuer des tablettes pour remplacer les écrans à bord car le vieil appareil n’a pas le confort nécessaire. Au cours de ce voyage, Me Tine , célèbre avocat sénégalais au barreau de Paris a dénoncé un manque de considération au peuple Sénégalais. Aucun passager ne devait reprendre la compagnie Air Sénégal.



Dans l’avion portugais, il n’y a ni couverture, ni oreiller ni collation. Même la classe affaires n’est pas épargnée par ces impairs.



La question qui se pose est qu’attend le gouvernement Sénégalais pour reprendre les choses en main pendant qu’il est temps. Beaucoup de passagers dénoncent la suppression prématurée de la ligne CORSAIR alors qu’Air Sénégal n’est pas encore prêt pour assurer la desserte Paris-Dakar. Même la délocalisation de la compagnie à l’aéroport Charles de Gaulle, distant de la capitale française de plus 60 kilomètres alors que l’aéroport d’Orly est géographiquement plus proche, indispose beaucoup de Sénégalais en France.







Par Mamadou LY

afriquemidi.com