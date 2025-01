Air Sénégal : le grand chamboulement des postes pour un nouvel envol

Sous la houlette de son nouveau Directeur général, Tidiane Ndiaye, Air Sénégal amorce une transformation ambitieuse. Selon un article détaillé publié par L’Observateur, la compagnie nationale vient de réorganiser son organigramme en profondeur, avec l’aide du cabinet Adira Études et Conseils, pour redynamiser ses opérations et maximiser son efficacité.







Des figures clés aux postes stratégiques







Ce remaniement, présenté comme le socle d’un renouveau, a permis de nommer de nouvelles figures à des postes essentiels :



• Assane Sambe prend la tête de la Direction commerciale et marketing, une fonction cruciale pour relancer les ventes et renforcer la présence d’Air Sénégal sur le marché.



• Adja Fatou Paye Diop est désormais responsable de la communication, un poste stratégique pour restaurer l’image de la compagnie.



• Oumar Gueye, à la Direction des opérations sol, supervise la gestion des escales, un rouage vital pour la fluidité des vols.



• Idrissa Kane, expert en maintenance, est désormais à la tête de la Direction technique, garantissant la sécurité et la performance des appareils.



• Hanne Samba Sall pilote la Direction administration générale et support, en charge des ressources internes.



• Ousseynou Sow a été nommé Directeur financier et comptable, avec pour mission de stabiliser les finances de l’entreprise.



• Enfin, Pape Abdoulaye Fall, à la Direction des opérations vol, est responsable de la ponctualité et de la régularité des vols.







Ces choix, note L’Observateur, reflètent une stratégie minutieuse visant à mettre les bonnes personnes aux bons postes.







Une méthodologie rigoureuse pour une transition en douceur







La réorganisation n’a rien laissé au hasard. Le cabinet Adira Études et Conseils, mandaté pour accompagner la restructuration, a élaboré un processus méthodologique rigoureux. Selon le rapport cité par L’Observateur, chaque employé a dû remplir une fiche de renseignement professionnel et passer une série d’entretiens individuels.







« Nous avons procédé à une évaluation rigoureuse des compétences des collaborateurs, basée sur des outils modernes et une méthodologie éprouvée », indique le cabinet. Cette approche a permis de cerner les forces et les faiblesses de chaque employé, assurant une adéquation optimale entre les profils et les postes stratégiques.







Une vision ambitieuse pour l’avenir







Ce remaniement est perçu comme un premier pas vers une transformation plus large. En consolidant ses bases organisationnelles, Air Sénégal espère améliorer non seulement sa performance interne, mais aussi sa cohésion d’équipe.







Comme le souligne L’Observateur, Tidiane Ndiaye mise sur une gouvernance moderne et des ajustements ciblés pour sortir la compagnie de ses turbulences et l’aligner sur les standards internationaux. Cette restructuration ambitieuse, menée avec méthode et vision, pourrait bien offrir à Air Sénégal l’élan nécessaire pour atteindre des sommets.







Cependant, les défis restent nombreux. Entre gestion des finances, redressement de l’image publique et renforcement des opérations, cette nouvelle équipe devra prouver qu’elle peut transformer les promesses en résultats tangibles.











































































dakaractu