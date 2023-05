Aïssatou Diop Fall, Mame Ngor Diazaka, manager de Viviane, trois procès à suivre ce mercredi

Dans l’actualité judiciaire de ce mercredi, trois procès retiendront l’attention. L’un oppose Aïssatou Diop Fall à Demba Thioune et Khady Seck de Sunugal 24. La journaliste de la TFM accuse le second, son ancien collaborateur, de diffamation et la troisième, de complicité de ce chef. Le tribunal correctionnel de Dakar se prononce aujourd’hui. Mais d’après Les Échos, si les parties n’ont pas reçu de citation, l’affaire pourrait être une nouvelle fois renvoyée.



Le tribunal correctionnel statuera aussi sur l’affaire opposant le chanteur Mame Ngor Diazaka, d’un côté, à la société Bisa (exploitation du béton) et Hamidou Kandé, vigile de l’entreprise, de l’autre. L’artiste est poursuivi pour injures publiques et menaces de mort. Il aurait fait irruption dans les locaux de Bisa et brandit un pistolet pour menacer de descendre quiconque s’en prendrait à lui. Mame Ngor Diazaka a nié les faits. Le procureur a requis l’application de la loi pénale. La partie civile réclame 30 millions de francs CFA.



Le troisième procès à suivre de la journée concerne l’affaire Djidiack Diouf, l’ancien manager de Viviane Chidid. Ce dernier, avec ses coaccusés, Mamadou dit «Petit» Mbaye Diouf, Abdoulaye Diouf Kébé et Coudy Kane, seront jugés devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, fraude portant sur des titres de voyage, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, en écritures privées de banque et de commerce et dans des documents administratifs. Ils sont trempés dans une affaire de trafic de visas. Le procureur s’était rapporté à la sagesse du tribunal pour Djidiack Diouf et Coudy Kane et avait requis deux ans de prison dont un an ferme contre les autres.