AkonCity : « Avec ce projet, j’offre une nouvelle alternative aux nombreux afro-américains qui ignorent leurs origines » (Akon)

C’est une ville qui n’aura rien à envier à celle d’Hollywood aux États-Unis, d’ailleurs c’est le nom qui sera emprunté pour désigner le projet « Senewood » afin de témoigner de l’importance de l’architecture, la première en Afrique de l’Ouest.



Le lancement des travaux de la nouvelle ville a été officialisé ce 31 août par son promoteur, Alioune Badara Thiam dit Akon suite à la pose de la première pierre effectuée ce 30 août à Mbodiène où le projet sortira de terre.



Un tel emplacement est facilement accessible aux navetteurs comme au grand public avec une présence physique dans le paysage de l'eau et de la nature environnante.



Pour Alioune Badara Thiam dit Akon, ce projet est une opportunité pour permettre aux nombreux afro-américains qui ignorent leurs origines de pouvoir visiter l’Afrique à travers le Sénégal. Le projet s'élève à 6 milliards de dollars, soit 3.298 milliards FCFA.



La construction de la ville devra cependant se faire en plusieurs étapes. D’ici 2023, des routes, un hôpital, un centre commercial, un commissariat, une station de traitement des déchets, une école et une centrale électrique devraient d’abord être bâtis. Des parcs, des universités, un complexe sportif et un stade seront ensuite construits d’ici à 2029.



























































dakaractu