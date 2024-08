Alain Delon, la légende du 7ᵉ art, s'éteint à 88 ans

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que (son chien) Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. (...) Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux", indique le communiqué des trois enfants de l'acteur à l'AFP.



Avec son physique séduisant et ses manières tendres, cet acteur prolifique était capable de combiner la dureté avec une qualité séduisante et vulnérable qui a fait de lui l'un des plus mémorables acteurs principaux français.



La force constante du cinéma français et européen des années 1960-1980, Delon est connu pour son personnage de dur à cuire à l'écran dans des films à succès tels que Le Samouraï et Borsalino, mais aussi de tombeur invétéré avec un regard chavirant. Son style, son allure et ses rôles, qui ont fait de lui une icône internationale, lui ont valu une popularité durable.



Delon était également producteur, jouait dans des pièces de théâtre et, plus tard, dans des téléfilms.



À partir des années 1990, ses apparitions au cinéma se font plus rares, mais il reste une présence constante dans les colonnes des célébrités, notamment tout récemment, lors de l'"affaire Hiromi Rollin".



À la fin de sa vie, Delon a perdu ses illusions sur l'industrie cinématographique, estimant que l'argent avait tué le rêve. « L’argent, le commerce et la télévision ont bousillé la machine à faire rêver », révélait-il en 2003 au Nouvel Observateur. « Voilà, mon cinéma est mort. Et moi aussi ».



Mais il a continué à travailler fréquemment, apparaissant dans plusieurs téléfilms à l'âge de 70 ans.



Au total, il a joué dans plus de 90 films au cours de sa carrière et a été récompensé lors de festivals prestigieux tout au long de sa carrière. En 1985, il reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Notre histoire. Dans son actif aussi, un Ours d'or d'honneur à Berlin et la Palme d'or d'honneur à Cannes, ainsi que le titre de la Légion d'honneur française.



La liste de ses apparitions notables devant la caméra se lit comme un véritable "Who is Who" du 7ᵉ art : Plein Soleil, Rocco et ses frères, Mélodie en sous-sol, Le Guépard, L'Insoumis, Le Samouraï, La Piscine, Le Clan des Siciliens, Le Cercle rouge, Borsalino, Un flic, Monsieur Klein ou Notre histoire.



Au cours de sa carrière, Delon a travaillé avec de nombreux réalisateurs célèbres, dont Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni et Louis Malle.





La présence de Delon à l'écran est inoubliable, qu'il s'agisse de héros moralement dépravés ou d'acteurs romantiques. Il est acclamé pour la première fois en 1960 avec Plein Soleil, réalisé par René Clément, dans lequel il joue un meurtrier qui tente d'endosser l'identité de ses victimes (cf. la bande-annonce ci-dessus).



Il a tourné plusieurs films italiens, travaillant notamment avec Visconti dans le film de 1961 Rocco et ses frères, dans lequel Delon interprète un frère qui se sacrifie pour aider son frère. Le film a remporté le prix spécial du jury à la Mostra de Venise.



En 1963, le film de Visconti Le Guépard avec Delon a remporté la Palme d'Or, la plus haute distinction du Festival de Cannes. Parmi ses autres films, citons Paris brûle-t-il ? de Clément, dont le scénario est signé entre autres par Gore Vidal et Francis Ford Coppola ; La Piscine, réalisé par Jacques Deray ; et, en rupture, L'Assassinat de Trotsky de Joseph Losey en 1972.



En 1968, Delon commence à produire des films - 26 en 1990 - dans un élan frénétique et sûr de lui qu'il conservera tout au long de sa vie.



L'assurance de Delon était palpable dans sa déclaration à Femme en 1996 : « J'aime qu'on m'aime comme je m'aime ». Cette déclaration fait écho à son personnage charismatique à l'écran.



Delon a continué à captiver le public pendant des années, tout en s'attirant des critiques pour des commentaires jugés désuets. En 2010, il joue dans Un mari de trop et remonte sur scène en 2011 avec Une journée ordinaire, aux côtés de sa fille Anouchka.



Il a brièvement présidé le jury de Miss France, mais s'est retiré en 2013 à la suite d'un désaccord sur des déclarations controversées, notamment sur les femmes, les droits des personnes LGBTQIA+ et les migrants. Malgré ces controverses, il reçoit une Palme d'honneur au Festival de Cannes 2019, une décision qui a suscité de nouveaux débats.



Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, au sud de Paris, Delon est placé dans une famille d'accueil après la séparation de ses parents à l'âge de 4 ans. Il fréquente ensuite un internat catholique.



À 17 ans, il s'engage dans la marine et est envoyé en Indochine. De retour en France en 1956, il exerce divers petits métiers, de serveur à transporteur à la boucherie de Paris, avant de se tourner vers la comédie.



En 1964, il a un fils, Anthony, avec sa femme de l'époque, Nathalie Canovas, qui joue à ses côtés dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville en 1967. Il a eu deux autres enfants, Anouchka et Alain-Fabien, avec une autre compagne, Rosalie van Breemen, avec laquelle il a produit une chanson et un clip vidéo en 1987. Il est également considéré comme le père d'Ari Boulogne, le fils du mannequin et chanteur allemand Nico, bien qu'il n'ait jamais reconnu publiquement sa paternité.



« Je fais très bien trois choses : mon métier, les conneries et les enfants », a-t-il déclaré dans une interview accordée à L'Express en 1995.



Delon a jonglé avec diverses activités tout au long de sa vie, de la création d'une écurie de chevaux de trot au développement d'une eau de Cologne pour hommes et femmes, en passant par des montres, des lunettes et d'autres accessoires. Il a également collectionné des peintures, des sculptures et des armes.



Delon a annoncé la fin de sa carrière d'acteur en 1999, avant de la poursuivre en jouant dans Les Acteurs de Bertrand Blier la même année. Plus tard, il apparaît dans plusieurs séries policières à la télévision. En 2022, dans le dernier film qu'il a tourné avant de prendre sa retraite, il a joué avec Juliette Binoche dans La maison vide, réalisé par Patrice Leconte.



Son physique avantageux l'a soutenu. En août 2002, Delon a déclaré à l'hebdomadaire L'Humanité Hebdo qu'il ne serait pas encore dans le métier si ce n'était pas le cas.



« Vous ne me verrez jamais vieux et moche », disait-il alors qu'il approchait déjà les 70 ans, “parce que je partirai avant, ou je mourrai”.



Cependant, c'est en 2019 que Delon a résumé ses sentiments sur le sens de sa vie lors d'un gala organisé en son honneur au Festival de Cannes. « Mais il y a une chose au monde dont je suis sûr, dont je suis fier, vraiment, une seule, c'est ma carrière