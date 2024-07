Alerte Météorologie- Des pluies orageuses annoncées sur la quasi-totalité du pays

L'ANACIM annonce des orages et pluies sur la quasi-totalité du pays à partir de mardi. Selon elle, la chaleur humide accusera une baisse progressive au fil des prochains jours suite aux pluies prévues sur le territoire.

"L'ANACIM annonce des pluies qui seront accompagnées d'orages au courant de la période allant du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir que ces pluies commenceront au courant de l'après-midi du mardi 23 sur les localités Est et Sud. Ces pluies évolueront progressivement vers le centre du pays au courant de la soirée et une partie du Nord intéresseront la partie Ouest au courant de la nuit du mardi allant à la matinée du mercredi. Donc Dakar sera concernée la nuit du mardi allant à la matinée du mercredi. Et ces pluies persisteront au courant de la journée du mercredi. Une journée pluvieuse qui s'annonce sur l'ensemble du territoire et sera accompagnée d'orages au courant de la journée de mercredi 24 juillet. C'est la même tendance qui va persister sur le pays dans la journée du jeudi 25 juillet avec des pluies qui seront beaucoup plus concentrées sur le littoral, une partie du centre et les localités du Sud. Les pluies commenceront à diminuer progressivement dans la journée du jeudi sur les localités Est et une partie du Nord du pays. Il faut savoir également que ces pluies seront fortes avec des quantités assez élevées sur l'étendue par endroit notamment dans le sud du pays mais aussi au centre et même à l'Ouest. Il faut aussi savoir que les zones de Diourbel, Touba, Kaffrine, Kaolack, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Mbour, Thiès et même Dakar auront de fortes précipitations pouvant engendrer des quantités assez élevées de pluie au courant de la période allant du mardi 23 juillet au jeudi 25 juillet 2024. Nous vous recommendons de la vigilence et le respect des directives des autorités locales afin de vous protéger mais également de protéger vos proches et vos biens", a expliqué

Tidiane Camara, previsionniste à l'ANACIM.



A. Saleh