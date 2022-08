Alerte à Kédougou – La montée des eaux du fleuve Gambie risque de déboucher sur des inondations

Ce sont les autorités des services de l’hydraulique qui ont lancé l’alerte. Suite à de fortes pluies notées de dimanche dans la zone de Kédougou, le fleuve Gambie qui traverse la région va connaître de fortes crues qui pourraient mettre en danger les personnes, les biens et les cultures.

Les services de l’hydraulique ont noté une montée des eaux de plus de 75 mètres, dépassant très sérieusement la côte d’alerte.

Cette année, la pluviométrie s’est accrue de manière considérable, ce qui a donné lieu à des inondations inédites et causé la mort de quelques personnes et le déplacement de centaines de sinistrés à travers le pays.

























