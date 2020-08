Alerte: tentative de coup d’Etat en cours au Mali (de minute en minute )

Situation confuse ce matin à Bamako. Bruits de bottes et mécanique militaire règnent depuis ce matin alors que le personnel de l’administration publique, les banques, les marchés et les espaces publics sont fermés.



Selon l’ambassadeur de Norvège, des soldats maliens se sont mutinés mardi aux abords de Bamako. Le camp militaire de Kati (camp Soundjata) d’où était parti la déstabilisation contre le président Amadou Toumani Touré (ATT) en 2012 est en ébullition . Plusieurs ministres et généraux arrêtés. Suivez la situation de minute en minute.





Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, aurait été arrêté. Tout comme le ministre malien de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Daffé , arrêté tôt ce matin par des hommes armés.



10:50: L’état-major des armées sous le contrôle des militaires de la garde nationale conduits par le colonel Sadio Camara, l’ancien directeur du Prytanée, l’école militaire de Kati.



11h:00: Des véhicules militaires convergent devant le département de La Défense. L’ORTM (Télévision nationale)a été évacuée pour raison de sécurité mais son signal n’est pas coupé.