Alexeï Navalny a été empoisonné avant de quitter son hôtel, affirment ses proches

Les proches d'Alexeï Navalny ont affirmé, jeudi 17 septembre, que les traces de l'agent innervant qui l'ont empoisonné ont été retrouvées à son hôtel sur une bouteille d'eau en plastique.



L'avocat de 44 ans, dont l'état s'est amélioré et qui compte retourner en Russie, avait fait un malaise le 20 août durant un vol le ramenant à Moscou de la ville sibérienne de Tomsk, où il était venu soutenir des candidats aux élections municipales et tourner une enquête sur la corruption des élites locales.



Sur Instagram, son équipe a affirmé que des traces de la substance neurotoxique de type Novichok, identifiées par un laboratoire allemand, avaient été retrouvées sur une "bouteille d'eau en plastique ordinaire" ramassée dans la chambre d'hôtel d'Alexeï Navalny à Tomsk par ses partisans, dans les minutes ayant suivi l'annonce que l'opposant s'était senti mal.



Elle précise que l'agent a été identifié "deux semaines plus tard", la bouteille d'eau devenant alors la preuve permettant de conclure à un empoisonnement au Novichok.



Cette découverte signifie que "Navalny a été empoisonné avant qu'il quitte l'hôtel, et non pas à l'aéroport ou dans l'avion", a indiqué dans une vidéo la porte-parole de l'opposant, Kira Iarmych, alors que les premiers soupçons s'orientaient vers un thé bu à l'aéroport de Tomsk.