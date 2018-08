Un jeune sénégalais établi en France a décidé de mettre son talent au service de son pays … Alfa sport,l’équipementier club de foot, club de basket et d’autres sports.Revendeur des plus grandes marques de sport: Nike, Adidas.Samedi 04 Aout 2018 Alfasport a ouvert ses portes à Sicap foire.Toutes les grandes équipes ont comme équipementier Nike pourquoi pas le Sénégal?Tout est une question d’audace et d’ambition.