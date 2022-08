Algérie, Portugal, Russie : état des lieux des feux de forêt

Algérie

Après deux jours de lutte, les pompiers sont parvenus à maitriser le brasier en Algérie. Selon un bilan toujours provisoire, l'incendie a fait plus de 200 blessés et emporté au moins 38 personnes dont plusieurs familles prises au piège dans cet autocar.



Mohammed, un témoin, raconte la scène d'horreur : "_Sept personnes sont mortes brûlées à l'intérieur de ce bus. La route était fermée. Regardez, il n'y avait pas d'échappatoire.__Le feu a couvert toute la région. Parmi les victimes qui sont mortes à l'intérieur du bus, il y avait de jeunes enfants._Ils sont morts en se serrant les uns contre les autres"



Russie

À des milliers de kilomètres en Russie, un épais nuage de fumée a recouvert la région voisine de Moscou. 800 hectares ont brûlé selon le gouvernement, 3300 selon l'association de protection de l'environnement Greenpeace. Les autorités locales sont accusées de ne pas avoir lancé l'alerte suffisamment tôt.



Le pays subit de plein fouet les conséquences des vagues de chaleur qui étouffent l'Europe depuis le début de l'été.



Espagne

En Espagne, la pluie et la baisse des températures ont offert un peu de répit aux pompiers et affaibli deux incendies de taille dans la région de Valence au sud est.



Au total en l'espace de quelques jours 25 000 hectares ont pris feu et quelques 3000 personnes ont du être évacué.



Portugal

De leur côté les autorités portugaises ont déclaré, ce jeudi, qu'elles avaient maîtrisé un incendie de forêt qui, pendant près de deux semaines, a ravagé un quart du parc national Serra da Estrela. Elles craignent toutefois une nouvelle vague de chaleur et une reprise de feu.



Sicile

En Sicile enfin, c'est l'île de Pantelleria au sud du pays qui a été touché. La trentaine de personnes ayant évacué par précaution a pu regagner son domicile. Parmi elles, Le créateur de mode Giorgio Armani et le footballeur Marco Tardelli, vainqueur de la Coupe du monde 1982.