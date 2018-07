Ali Haïdar entraîne au tribunal El Hadji Assane Guèye et Fabrice Nguema

Auteur:

Les journalistes El Hadji Assane Guèye (Rfm et Tfm) et Fabrice Nguema (Zik Fm et Sen Tv) sont au milieu du procès pour diffamation opposant l’ancien ministre de l’Environnement Ali Haïdar et Abdoulaye Sow, le président de l’Union nationale des coopératives forestières.L’audience a eu lieu hier, mardi 10 juillet. À la barre, Sow a rappelé qu’à quatre reprises, au cours d’entretiens avec Assane Guèye et Fabrice Nguema, Haïdar l’a insulté et accusé sans preuve de se livrer au trafic de bois.L’ancien ministre de l’Environnement a maintenu ses accusations et juré en détenir les preuves. Pour leur part, les deux journalistes ont plaidé la bonne foi, assurant n’avoir jamais été animés de volonté de nuire.Les Échos, qui donne l’information, indique qu’Abdoulaye Sow réclame 50 millions à Haïdar et que le verdict est attendu le 24 juillet.Seneweb