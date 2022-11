Aliou Cissé au Qatar… : « Il fait chaud, on a adapté nos entraînements par rapport à cette chaleur-là… »

Un peu plus de trois jours depuis son arrivée au Qatar (Doha), la délégation sénégalaise est en train de prendre ses repères à moins d’une semaine de la première sortie de l'équipe nationale dans cette coupe du monde 2022. Et de l’avis du coach Aliou Cissé, si toutes les conditions sont remplies en terme d’accueil et de commodités, la chaleur rend l’acclimatation des joueurs assez difficile…

D’emblée il fera savoir : « On est au complet, il y a 25 joueurs réunis, les conditions sont bonnes. À l’heure où je vous parle, il n'y a personne à l’infirmerie. J’ai l’ensemble du groupe qui est disponible et nous travaillons dans de très bonnes conditions. »

Malgré la blessure de Sadio Mané et tout ce que cela peut représenter pour la tanière, El tactico rassure sur l’état d’esprit qui prévaut dans le groupe… « Vous savez, jouer une coupe du monde c’est un privilège pour tous les garçons et pour tous les entraîneurs. Aujourd’hui, les garçons qui sont là sont conscients de ce privilège et de cette opportunité qu’ils ont de pouvoir jouer une coupe du monde… »

Pour trouver une parade contre la chaleur Qatarie, les séances d'entraînement en salle et en début de soirée sont de mise « Il fait un peu chaud, on a adapté nos entraînements par rapport à cette chaleur-là. Donc on a décalé nos entraînements un peu plus tard vers 17h - 18h à des moments où la température baisse vraiment… Sinon les terrains sont bons de même que l’hôtel et l’environnement…. »