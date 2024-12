Aliou Mamadou DIA trouve un nouveau point de chute

Candidat malheureux du Parti pour l’Unité et du Rassemblement (PUR) à la présidentielle de mars 2024, Aliou Mamadou DIA a laissé la politique pour se consacrer exclusivement à son travail. Le politique est retourné à son ancien métier dans le développement des communautés.



Le Sénégalais a été nommé Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Liberia. Il s’est dit profondément reconnaissant de cette nouvelle opportunité.



“Je suis profondément reconnaissant de l’opportunité qui m’est donnée de contribuer au développement national du Libéria. Soutenir des initiatives qui autonomisent les communautés, renforcent les institutions et favorisent un progrès durable est à la fois un privilège et une responsabilité. La résilience et le potentiel du Libéria nous incitent à travailler en collaboration pour un avenir de croissance inclusive et de prospérité partagée. Je tiens à remercier chaleureusement les personnes, les dirigeants et les partenaires qui m’ont accueilli et fait confiance dans cette mission. Ensemble, nous pouvons réaliser des changements significatifs et créer des opportunités durables pour tous les Libériens. C’est un honneur de faire partie de ce voyage transformateur. Merci pour cette opportunité”, a-t-il écrit sur ses Réseaux









































Walf