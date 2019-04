Aliou Sall: "Je ne veux pas succéder à mon grand frère de Président de la République"

«Je ne ferai pas partie de ceux qui se présenteront devant les Sénégalais pour briguer le poste de Président de la République. Je ne suis pas intéressé pour la succession de mon frère. Je ne suis pas candidat et je ne serai pas candidat en 2024», déclare le maire de Guédiawaye.



Selon lui, s’il avait une ambition présidentielle, il prendrait toutes les initiatives pour que le jour où son parti (l’Apr) devrait choisir quelqu’un pour remplacer Macky Sall que ce soit lui.



«Les Sénégalais sont assez mûrs pour ne pas accepter le dauphinat. Quand on a une ambition politique, on l’assume, on ne fait pas comme un poisson-pilote, c’est à dire profiter d’un poste du gouvernement pour se positionner», dit-il.



Toutefois, ajoute-t-il, il dit qu’il est candidat à sa succession à la tête de la mairie de Guédiawaye.



En tant que président de l’Association des maires du Sénégal, il dit être favorable à une réforme des élections locales, car selon lui, il sera compliqué d’organiser des élections en décembre. Il souhaite surtout le report le temps que certaines réformes soient faites pour plus de cohérence.