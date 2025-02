Aliou Sall épouse une...troisième femme

Et de trois pour l'ex édile de la ville de Guédiawaye ! En effet, les radars fureteurs de dakarposte, au parfum de tout ce qui se trame au Sénégal et même au-delà de nos frontières, nous soufflent qu'Aliou Sall, qui, aussi bizarre que cela puisse paraitre, s'est éloigné des médias, a finalement épousé une troisième femme.



Même si le désormais couple Sall n'a laissé échapper aucun détail sur leur mariage, nous tenons de sources concordantes, qu'ils se fréquentaient depuis quelque temps et que la désormais troisième femme du frère cadet de l'ex chef de l'Etat est originaire de Fatick à l'image de l'homme de ses pensées.



Le "Al Khayri" a été prononcé devant un cercle restreint d'amis et de membres des deux familles.



Dakarposte leur souhaite heureux ménage et plein de bouts de bois de Dieu pour paraphraser feu Sembène Ousmane.