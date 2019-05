Aliou Sall s'est envolé pour la... Mecque

Dakarposte a appris de ses canaux de renseignements, au fait de tout ce qui se trame au Sénégal et même au-delà que le petit frère du Président Macky Sall, a quitté Dakar ce dimanche pour se rendre à la Mecque. Vous aurez compris que le DG de Dépôts et de Consignations (CDC) sacrifie au rituel de "la Omra". Qui, pour ceux qui l'ignorent, est le petit pèlerinage des lieux Saints à Mekkah et Medine.

La Omra est souvent accompli pendant le mois de Ramadan. Ce petit pèlerinage n’est pas obligatoire mais il apporte une grande récompense comme toutes les bonnes oeuvres.