Aliou Sané dénonce une ‘’parodie de justice’’

Aliou Sané, Coordonnateur de Y en a marre, ne comprend pas la tournure prise par l’enquête ouverte, suite la plainte de Kilifeu contre Thierno Amadou Diallo et Dame Dieng, depuis septembre dernier, pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel par moyen de diffusion publique. Le Y en a marriste souligne que le dossier d'enquête référencé PV 192/DSC/PJ du 09/12/2021 a été transmis au procureur par la Brigade de cybercriminalité’’. Et ajoute que l'enquête préliminaire est bouclée.



‘’Mais, curieusement, il n’y a aucune arrestation, alors que les infractions sont manifestes ainsi que leurs auteurs identifiés. Une volonté claire du parquet de ne donner aucune suite à cette affaire’’, s’insurge Aliou Sané. Qui prend l’exemple du sieur Khadim Diop, qui a été récemment placé ‘’sous mandat de dépôt et condamné à trois mois de prison avec sursis, pour avoir filmé et diffusé une vidéo montrant son épouse violenter sa domestique’’. Tout ceci le porte à croire qu’on ‘’est en face d’une parodie de justice, prouvant à souhait une rupture d'égalité des citoyens devant les lois de notre pays’’.





































Enquête Quotidien