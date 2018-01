Aliou Sow : « Si cette coalition se mobilise derrière Idrissa Seck… »

L’ancien ministre de la jeunesse, Aliou Sow a donné son avis sur une éventuelle alliance qui commence à prendre forme au sein de l’opposition. « Un réalisme utile à la démocratie de notre pays. Si cette coalition se mobilise derrière le Premier Ministre Idrissa Seck, les prochaines élections auront plus de punch et d’enjeux« , écrit-il sur son compte Facebook. L’ancien premier ministre, Idrissa Seck ne cesse de prêter main forte aux partisans du maire de Dakar en prison. Un comportement qui rapproche de plus en plus les deux formations politiques.

