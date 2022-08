Alioune Tine « L’opposition sénégalaise vient de remporter une grande victoire politique

Même si elle n’a pas obtenu la majorité tant espérée, l’opposition sénégalaise a réussi à changer la configuration de l’Assemblée nationale. Le pouvoir n’a plus la majorité absolue. La coalition présidentielle a gagné 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d’opposition « Yewwi Askan Wi » et « Wallu Sénégal », ont remporté 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance. Trois autres députés sont issus des rangs de trois