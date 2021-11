Alioune Tine : « On a une espèce de confrontation entre l'exécutif et le judiciaire qui est inédite! »

« Il faut que celui qui assure les responsabilités au plus haut niveau, nous rassure... » Sur ces mots qu'Alioune Tine, membre de la société civile Sénégalaise a démarré son intervention ce jeudi à l'occasion de l'atelier étant de restitution de l'étude sur les principaux déterminants de la violence au Sénégal.



Pour le fondateur d'Afrikajom Center et ancien président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (Raddho), on assiste actuellement au Sénégal « a une espèce de confrontation entre l'exécutif et le judiciaire qui est inédite! »