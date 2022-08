Alioune Tine victime de vol

Le fondateur de AfrikaJom Center a été victime de vol dans la nuit de dimanche à lundi. Le brigand en question s'est introduit dans le bureau de Alioune Tine, emportant avec lui son ordinateur. Il a révélé l'incident sur Twitter.



Sous ce post, les soutiens mais surtout les commentaires vont bon train. Et les plus téméraires vont jusqu'à vouloir créer un rapport entre ce vol et les dernières positions de Alioune Tine contre le, pouvoir en place principalement.











































































seneweb