La victime est un Sénégalais de 16 ans. amalberlin.de visité par senego a rapporté qu’il avait reçu une balle dans l’estomac, la mâchoire, l’avant-bras et l’épaule. Selon la police, le jeune homme a agressé ses agents au couteau lors de l’opération, à laquelle ont participé 11 policiers, et l’un d’eux a tiré avec une arme MP5.



L’adolescent est décédé pendant l’opération



La police a déclaré que ses agents avaient été attaqués par le jeune homme, décédé malgré l’intervention chirurgicale d’urgence, ! Quant aux policiers, aucun d’entre eux n’a été blessé, et il n’y avait aucun danger pour les civils présents sur les lieux. Selon le bureau du procureur général, du gaz liquéfié a été utilisé.



Selon les résultats de l’autopsie préliminaire, le jeune homme a été touché de cinq balles ! Selon le procureur, six plombs ont été retrouvés. On s’attend donc à ce que la police tire six balles !



Manifestations contre les violences policières



Et la ville de Dortmund a été témoin mardi soir de manifestations contre les violences policières. Jusqu’à 200 personnes y ont participé. La manifestation s’est finalement terminée devant le commissariat au nord de Dortmund, sans incident.



























































