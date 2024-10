Allemagne : arrestation d'un homme qui aurait préparé un attentat contre l'ambassade d'Israël

Les autorités allemandes ont annoncé dimanche qu'elles avaient arrêté un ressortissant libyen soupçonné d'avoir des liens avec le groupe extrémiste État islamique et qui aurait planifié une attaque à l'arme à feu contre l'ambassade d'Israël.



La police et d'autres forces de sécurité ont arrêté l'homme samedi soir à Bernau, une ville située juste à l'extérieur de Berlin, et ont perquisitionné son domicile, a déclaré le bureau du procureur fédéral dans un communiqué.



Le parquet a indiqué que le suspect était un ressortissant libyen qu'il a identifié sous le nom d'Omar A.



« Il avait l'intention de perpétrer une attaque de grande envergure à l'aide d'armes à feu contre l'ambassade d'Israël à Berlin », précise le communiqué. Dans son plan, ajoute le communiqué, « l'accusé a échangé des informations avec un membre de l'IS dans un chat de messagerie ».



Les forces de sécurité ont également perquisitionné le domicile d'une autre personne qui est considérée comme un témoin et non comme un suspect, selon le communiqué du procureur.



« Nos autorités chargées de la sécurité ont réagi à temps pour déjouer d'éventuels plans d'attaque contre l'ambassade d'Israël à Berlin », a déclaré la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, dans un communiqué. « Cela montre que la protection des institutions juives et israéliennes dans notre pays est vitale et de la plus haute importance pour nous ».



Le suspect devrait être présenté dimanche à un juge d'instruction de la plus haute juridiction du pays, la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, a indiqué le bureau du procureur.





L'ambassadeur d'Israël, Ron Prosor, a remercié les autorités allemandes « pour avoir assuré la sécurité de notre ambassade », a rapporté dpa.



La nouvelle de cette affaire a d'abord été diffusée par le journal Bild, qui a rapporté qu'une unité de police d'élite lourdement armée avait pris d'assaut l'appartement du suspect à Bernau et que la police avait également perquisitionné un appartement dans la ville de Sankt Augustin, dans l'ouest de l'Allemagne, dans le cadre de cette affaire.



Selon Bild, les autorités allemandes ont agi après avoir reçu une information d'une agence de renseignement étrangère non spécifiée.



« Nous agissons avec la plus grande vigilance et la plus grande attention compte tenu de la menace élevée que représente la violence islamiste, antisémite et anti-israélienne », a déclaré M. Faeser.