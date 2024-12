Allemagne: ce que l'on sait du possible "attentat" sur un marché de Noël

Les festivités basculent dans l'horreur. Un véhicule a foncé ce vendredi 20 décembre sur un marché de Noël dans la ville de Magdebourg, au nord de l'Allemagne, rapportent les médias allemands et la police locale. Alors que plusieurs images circulent sur les réseaux sociaux, un nouveau bilan fait état de plusieurs morts et des dizaines de blessés.

• Une voiture fonce sur la foule d'un marché de Noël



Un véhicule a percuté ce vendredi soir la foule présente sur un marché de Noël à Magdebourg en Allemagne. La ville est située au nord du pays, à l'ouest de Berlin. Les autorités régionales suspectent "un attentat".



La voiture a foncé dans la foule "sur au moins 400 mètres à travers le marché de Noël", a indiqué un porte-parole de la police de Magdebourg.



L'attaque survient huit ans après un acte similaire commis sur un marché de Noël de Berlin, alors que l'Allemagne, en pleine campagne électorale, est en état d'alerte contre le risque d'attentats.



Les marchés de Noël sont une "cible idéologiquement appropriée pour les personnes motivées par l'islamisme", avaient mis en garde les services de renseignement allemands avant la période des fêtes.

• Au moins deux morts et 60 blessés



Au moins deux morts et 60 personnes ont été blessées selon un nouveau bilan des autorités. Un premier bilan rapporté par un porte-parole des services de secours locaux évoquait entre "60 et 80 personnes" ont été blessées. Selon ces services, plusieurs des blessés le sont "grièvement" à la suite de cet acte impliquant "une voiture".

• Le suspect interpellé



La police de cette ville d'environ 250.000 habitants, capitale du land de Saxe-Anhalt, parle d'une "importante intervention" en cours sur le marché de Noël, selon un message sur X.





Le chauffeur de la voiture qui a foncé sur la foule de ce marché de Noël a été interpellé, selon la police. Le suspect arrêté est âgé de 50 ans et d'origine saoudienne. "Nous avons arrêté l'auteur" de l'attentat et "il s'agit d'un homme originaire d'Arabie Saoudite qui exerce comme médecin ici" dans la région de Saxe-Anhalt, a indiqué le chef du gouvernement régional, Reiner Haseloff, précisant qu'il avait "agi seul".



"Il s'agit d'un événement terrible, dans les jours précédant Noël", a-t-il encore déclaré à la chaîne de télévision publique MDR.



• Le chancelier allemand Olaf Scholz redoute "le pire"



Le chancelier allemand Olaf Scholz adresse ses "pensées" aux victimes et à leurs familles, "nous sommes à leurs côtés et aux côtés" des habitants de Magdebourg.



"Les informations en provenance de Magdebourg laissent présager le pire", a ajouté le dirigeant allemand.



Le président de la République Emmanuel Macron s'est quant à lui dit "profondément choqué face à l'horreur qui frappe ce soir le marché de Noël". La présidente du Conseil des ministres d'Italie Giorgia Meloni se dit elle aussi "profondément choquée" par cette attaque "brutale".