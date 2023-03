Allemagne : fusillade dans une église à Hambourg, il y a "plusieurs" morts

Six personnes ont été tuées selon le magazine allemand Der Spiegel, dans une fusillade jeudi soir à Hambourg , métropole portuaire du nord de l'Allemagne, affirment plusieurs médias allemands, citant des sources policières.



"Une importante intervention policière a actuellement lieu à Alsterdorf", un quartier au nord de la ville, a simplement confirmé sur Twitter la police de Hambourg (nord-ouest).



"Des coups de feu" ont été tirés dans une église du quartier de Gross Borstel, à Hambourg, et "plusieurs" personnes ont été tuées et d'autres grièvement blessées, a annoncé jeudi la police de la métropole du nord de l'Allemagne.



"Un grand nombre de forces de l'ordre sont sur place", a précisé la police de Hambourg.



Nos journalistes suivent cette information et l’actualiseront dès qu’ils en sauront davantage.