Allemagne : grève de deux jours dans les transports en commun

En Allemagne, le pays est touché par une série de mouvements de grève notamment dans les transports en commun.



Ce jeudi bus, métro et tram étaient à l’arrêt, le personnel de transports ont annoncé une grève sur deux jours, qui devraient s’achever demain



Ce sont Le syndicat, qui ont appelé à une "grève d’avertissement ». A l’origine du conflit, les conditions de travail, les salariés réclament a l’instauration d’une semaine de travail et des jours de compensation supplémentaires pour le travail de nuit.



La concomitance des grèves qui frappent les secteurs du rail, des aéroports et des transports locaux a rendu ces quelques semaines frustrantes pour les voyageurs allemands peut habituer au grève d'ampleur.