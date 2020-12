Allemagne: les derniers vœux du Nouvel An d'Angela Merkel

« Jamais depuis 2005, l’année écoulée ne nous a semblé aussi difficile. Et jamais malgré tant d’inquiétudes et parfois de scepticisme, nous n’avons attendu la nouvelle année avec autant d’espoir ». Angela Merkel a choisi de terminer son allocution avec un peu d’optimisme et anticipé ses adieux politiques en soulignant qu’il s’agissait de ses derniers vœux en tant que chancelière. Ces vœux placés sous le signe de la pandémie de Covid-19.



Des vœux sous le signe de l’empathie

Angela Merkel a choisi l’empathie pour ses déclarations. Elle a rappelé la mémoire des victimes de la maladie, rendu hommage aux médecins et aux infirmiers, eu un mot pour les commerçants, les travailleurs indépendants et les salariés frappés par les conséquences économiques de la crise.



La chancelière remercie ses concitoyens pour leur discipline et dénonce « le cynisme et la cruauté » de ceux qui nient ou relativisent la portée de la pandémie. Angela Merkel prévoit un « hiver difficile ». Mais elle se veut optimiste : « Depuis quelques jours, l’espoir a un visage : celui des premières personnes vaccinées. Je me ferai aussi vacciner lorsque mon tour sera venu ».