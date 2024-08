Allemagne : un homme affirmant être l'auteur de l'attaque de Solingen arrêté

La police allemande a déclaré tôt dimanche qu'un homme de 26 ans s'était rendu, affirmant être l'auteur de l'attaque au couteau de Solingen, qui a fait trois morts et huit blessés lors de festivités marquant le 650e anniversaire de la ville.



La police de Düsseldorf a déclaré dans un communiqué commun avec le bureau du procureur que l'homme "a affirmé qu'il était responsable de l'attaque", ajoutant qu'il avait déjà été arrêté auparavant, mais n'a pas fourni de détails. "L'implication de cette personne dans le crime fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie", précise le communiqué.



Selon la presse allemande, il s'agirait d'un Syrien de 26 ans arrivé en Allemagne en 2022 et qui n'était pas connu des services de sécurité allemands comme islamiste.



Samedi, le groupe État islamique avait revendiqué l'attaque, sans fournir de preuves. Le groupe extrémiste a déclaré sur son site d'information que l'attaquant visait les chrétiens et qu'il avait mené les attaques vendredi soir "pour venger les musulmans en Palestine et partout".



Les autorités avaient précédemment annoncé qu'un garçon de 15 ans avait été arrêté, soupçonné d'avoir eu connaissance du projet d'attentat sans en avoir informé les autorités, mais qu'il ne s'agissait pas de l'auteur de l'attentat. Deux témoins féminins ont déclaré à la police avoir entendu le garçon et une personne inconnue parler, avant l'attentat, d'intentions correspondant à l'attaque.



Les trois personnes tuées sont deux hommes âgés de 67 et 56 ans et une femme de 56 ans, ont indiqué les autorités. La police a déclaré que l'agresseur semblait avoir délibérément visé la gorge de ses victimes.



Solingen, une ville d'environ 160 000 habitants située à proximité des grandes villes de Cologne et de Düsseldorf, organisait un "Festival de la diversité" pour célébrer son anniversaire. Il a débuté vendredi et devait se poursuivre jusqu'à dimanche, avec plusieurs animations et spectacles.