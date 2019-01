Alors que le Pr Macky Sall est attendu à l'aéroport de Diass ce jeudi, Pape Maël Diop fait convoquer trois syndicalistes à la Gendarmerie

En attendant d'y revenir amplement, dakarposte a appris de bonnes sources que pas moins de trois syndicalistes de l'Agence des Aéroports du Sénégal ont reçus ce mercredi matin des convocations.



Serigne Moustapha Gaye dit Mara Sg Synpas, Cheikh Wade Sg Sydcas et Mamadou Diop Sg Synatrac ont été effectivement convoqués à la Section Recherches de la Gendarmerie Nationale sise à Colobane ce jeudi 31 janvier suite à une plainte du Dg des ADS pour... "diffamation".



Aux dernières nouvelles, les travailleurs des ADS ont décidé de prêter main forte à leurs collègues convoqués. Que vont-ils faire? "Nous n'allons pas le dévoiler, mais pourquoi a t'il attendu que le chef de l'Etat procède ce jeudi 31 Janvier à l'inauguration d'un des AIRBUS d'AIR SENEGAL ici même à l'aéroport de Diass pour faire convoquer nos collègues. Nous n'allons pas nous laisser faire. Trop, c'est trop" fulmine un des employés des ADS joint par dakarposte



Pour rappel, le syndicat des travailleurs de l'aéronautique a organisé un point de presse il y'a de cela quelques jours à l'AIBD .

Les ex travailleurs de l'agence des Aéroports du Sénégal (ceux-là transférés à Diass) ont tapé du poing sur la table pour d'abord exiger le paiement de la prime dite PBR (Prime de Bon Résultat) de l'année 2017 que leur doit leur ancienne direction jusque-là dirigée par Pape Mael Diop, entre autres revendications.

Ils ont soutenu devant les journalistes qu'ils courent depuis une année pour l'alignement de leurs salaires. Aussi, ont-ils accusé Pape Mael de détournement d'objectif dans le projet de coopérative d'habitat auquel avait souscrit tous les agents du secteur.

Ils ont laissé entendre qu'ils réclament toujours leurs terrains situés sur le site de Sébikotane dont il (ndlr: Pape Mael) avait confié le projet de construction de villas au Directeur de la société Mhl, un certain Monsieur Diagne.



Affaire à suivre...