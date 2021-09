Alpha Condé a été déposé après ses vacances en Turquie

Regrets et remords. On les vit, on les ressent, on les expriment plus ou moins tout le long de notre vie.Cet envie de posséder le pouvoir de remonter le temps pour changer le cours des choses.Hors, on ne peut pas changer le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui nous reste du passé n ‘est alors que regrets et remords englués dans notre mémoire. Il se distingue ainsi du remords, qui vient avec la conscience d’avoir mal agi, même si, dans le langage courant, nous parlons toujours, dans ce cas, de regret. Les ressentir font de nous des êtes sensibles éveillant en nous la conscience du passé.

En tous les cas, l'ex "Tout Puissant" Président de la République de Guinée doit, à n'en point douter, regretter ses innombrables erreurs.



Son mutisme lorsqu'il a été déposé devenu viral en dit long sur ses remords. "Ah, si j'avais su... " se disait-il sans doute en son fort intérieur.



Condé devait certainement murmurer: "J'aurais du y rester !"



En termes clairs, Dakarposte a appris de bonnes sources que la junte du CNRD a tranquillement attendu la fin des vacances du Président Alpha Condé en Turquie mais aussi celles de la quasi totalité de désormais anciens dignitaires pour passer à l’acte en déposant le contesté régime.



Aux dernières nouvelles, le président déchu est placé en résidence surveillée.