Altercation à la retraite de la ville de Dakar- Barthelemy Dias charge

«Je dénonce fermement l’attitude regrettable du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Cojoj), invité à notre retraite municipale à saly qui est devenu subitement un acteur politique en prenant un parti pris dans cette situation politique et qui continue de marginaliser la Ville de Dakar dans les préparatifs de cet événement historique», a publié Barthélémy Dias.





Le maire déchu, qui n'a pas aimé l'attitude des invités, a lourdement chargé les organisateurs des Joj de Dakar. Il se demande comment les Jeux Olympiques de la Jeunesse peuvent être organisés au nom de Dakar sans associer la Ville et ses habitants ?



«Une telle exclusion est tout simplement inacceptable. Dakar n’est pas qu’un nom. C’est une ville vivante, dynamique et fière, qui mérite d’être pleinement impliquée dans un événement de cette envergure», dit-il. Et M. Dias qui a été beaucoup plus prolixe dans la vidéo que nous vous proposons ci-dessous.