Aly Ngouille Ndiaye: "Je suis profondément attristé par la perte de Serigne Pape Malick Sy"

"Je suis profondément attristé par la perte de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalif General des Tidianes. Je prie Allah, le Tout Puissant dans sa miséricorde infinie, de lui accorder son pardon et de l'accueillir auprès de ses élus dans ses paradis. Je présente mes condoléances au Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour et à la famille de Seydil Hadj Malick Sy (rta) et à toute la Oumma Islamique" a tenu à écrire le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye