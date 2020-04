Aly Ngouille Ndiaye : «Le couvre-feu sera prorogé»

Après 12 jours de couvre-feu, la progression de la propagation du covid-19 n’a pas vraiment fléchi au Sénégal. Et donc, la mesure sera prorogée, a annoncé le ministre de l’Intérieur, ce samedi. «L’Assemblée nationale nous permet de proroger le couvre-feu. La posture des forces de défense et de sécurité est à magnifier. Chaque jour partout dans le pays nous avons positionné la police, la gendarmerie et l’armée. Chacun a fait un excellent travail. Chacun a bien géré son secteur », a-t-il salué au micro de la Rfm.