Aly Ngouille Ndiaye demande aux policiers de rester ferme dans la protection de la République

Le ministre de l'Intérieur a installé, ce vendredi, le nouveau Directeur général de la police nationale, Ousmane Sy. À l'occasion, Aly Ngouille a rappelé qu'aujourd'hui plus que par le passé, la gestion de la sécurité est à la croisée des chemins.



Selon lui, la protection des droits humains est devenue un enjeu majeur sur le plan international. Et, la demande sociale sécuritaire est devenue de plus en plus forte et pressante notamment dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité. Ainsi, il engage le nouveau Directeur à mettre l'accent sur la formation en les imprégnant davantage dans le circuit de l'excellence. "Il faut éviter de faire preuve de zèle inutile dans vos actions mais il faut rester ferme dans la protection de la République, de la paix publique et de la préservation de la quiétude des populations", a déclaré Aly Ngouille Ndiaye.



Pour le premier policier du Sénégal, le défi sécuritaire est énorme mais leur détermination pour le relever est encore beaucoup plus importante. "L'État y mettra les moyens que cela requiert et nos hommes sont engagés et déterminés dans leur mission", rassure-t-il tout en faisant savoir que la criminalité a beaucoup reculé sous la direction de Oumar Mal.



Par ailleurs, la cérémonie d'installation du nouveau Directeur général de la police Nationale était empreinte d'émotion. Le discours d'adieu d'Oumar Maal a attristé toute l'assistance. Le Directeur sortant a fondu en larmes au moment de lire son discours. Après avoir servi la police pendant 36 ans et 11 mois dont 3 ans à la tête de la direction de la police nationale, Oumar Maal va faire valoir ses droits à une retraite. Méritée, diraient ses collègues !





