Amadou BA sur les manifestations : «L’Etat est debout»

En visite dans le programme de mise à niveau entamé par la Sonaged Sa, le Premier ministre Amadou Bâ s’est prononcé sur les manifestations de la semaine dernière qui avaient mis Dakar et sa banlieue sens dessus dessous suite à la condamnation de Ousmane Sonko. «Nous avons connu une situation difficile, nous les regrettons et les condamnons après avoir prié pour le repos de l’âme des personnes qui ont perdu la vie», déclare le Pm Amadou Bâ. «L’Etat est debout et l’Etat continuera de maintenir l’ordre. L’Etat a ouvert le dialogue où nous allons nous retrouver, échanger et parler du pays dans le cadre du respect des lois qui régissent notre pays. Ce programme de remise à niveau de Dakar consiste à faciliter la circulation», a également ajouté le Pm qui avait à ses côtés les ministres Abdoulaye Saydou Sow et Pape Malick Ndour et le Dg de la Sonaged Mass Thiam





































