Amadou Ba : “L’heure est grave”

Présidant la onzième conférence religieuse des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) des Parcelles Assainies ; ce samedi 15 avril 2023, le Premier Ministre Amadou Bâ, par ailleurs responsable politique a été interpellé sur la gestion municipale marquée par l’absence notoire de réalisations selon les initiatrices de l’évènement. Amadou Ba a rassuré l’assistance en annonçant que plusieurs initiatives gouvernementales vont être lancées sur instruction du Chef de l’Etat, non seulement pour la localité mais également à l’échelle nationale.



« Au moment où je vous parle déjà, il y a une équipe du ministère de la Santé qui se trouve au Centre de santé Mame Abdou Aziz SY pour préparer l’installation d’un scanner qui sera réceptionné dans les tous prochains jours. Cela relève de la compétence municipale mais puisque l’équité demeure une priorité pour le Président Macky Sall, qui a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires ».





Se prononçant sur l’actualité politique, Amadou Ba a lancé un appel à l’union entre les différents responsables apéristes à Dakar, avant de soutenir que la clé de la victoire à la Présidentielle est entre les mains de la coalition BBY. L’axe Médina-Grand Dakar-Yoff-Parcelles Assainies sera déterminant pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024 a-t-il notamment confié aux responsables de ces communes qui ont tous affiché leur volonté de travailler main dans la main pour poursuivre la dynamique victorieuse de la majorité présidentielle.



Amadou Ba s’est également réjoui de l’élan unitaire au sein des instances des femmes et des jeunes, deux composantes essentielles du parti pour relever les défis qui se posent à notre pays.





« L’heure est grave. Le bilan élogieux du Président Macky Sall est sans équivoque. Mais des individus malintentionnés ont choisi la voie subversive pour détruire tout ce qui a été fait ces dernières années dans ce pays. Tous les acteurs politiques et les forces vives de la Nation sont interpellés. Face aux menaces de déstabilisation, chacun doit se déterminer et afficher clairement sa position pour la défense de la République. Sur le plan politique Benno Bokk Yakaar est majoritaire. C’est la seule coalition de l’histoire du Sénégal qui a effectué un cycle victorieux de toutes les élections. Si nous restons unis, rien ne nous résistera. De son côté, l’Etat prendra toutes les dispositions pour la protection et le bon fonctionnement de nos institutions sous l’autorité du Président de la République. A ce niveau, les Sénégalais n’ont aucune inquiétude à se faire », a averti fermement Amadou Ba. Ce dernier a, par ailleurs, annoncé pour très bientôt une grande offensive pour la prise en charge de l’employabilité et de l’emploi des jeunes.

































