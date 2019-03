Amadou Bâ décroche un financement de 2,5 milliards d'euros

Dakarposte a appris que le ministre de l'économie ,des finances et du Plan Amadou Ba a procédé ce vendredi 29 Mars à la signature d'un financement de 2,5 milliards d'euros consacrés au star-up Tpe et Pme sur le continent africain d'ici 2022.

Il nous revient que ce financement va accompagner 10000 entreprises africaines au cours de cette période.

C'était en présence de son collègue Bruno le maire ci-devant ministre de l'Economie des Finances de la France et de l'ambassadeur de la France au Sénégal Christophe Bigot.