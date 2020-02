Amadou Bâ, ministre des affaires étrangères: "Aucun Sénégalais, parmi ceux qui sont à Wuhan, n’est à ce jour touché par le Coronavirus"

Son Excellence Monsieur Amadou Ba, Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal, a eu un entretien téléphonique ce samedi 08 février 2020, avec Son Excellence Monsieur Wang Yi, Conseiller d’Etat, Ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine.

Dans l’esprit des relations amicales empreintes d’estime et de confiance mutuelle entre les deux pays, le Ministre Wang Yi tenait à informer personnellement son homologue sénégalais de l’évolution de l’épidémie du coronavirus et des mesures prises par le gouvernement chinois pour lutter contre la maladie et endiguer l’épidémie.

A ce sujet, le Ministre Wang Yi a indiqué à son homologue que les mesures ainsi prises, conformément aux normes et standards internationaux recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé, sont rigoureusement appliquées par le gouvernement chinois, avec la meilleure expertise et les moyens les plus adéquats. Ces mesures, incluant la prévention, les soins et le suivi sanitaire, bénéficient à toutes les personnes concernées, sans discrimination selon qu’elles soient chinoises ou étrangères, y compris nos 13 compatriotes résidant dans la ville de Wuhan, épicentre de l’épidémie.

Le Ministre YI a également assuré que le gouvernement chinois reste entièrement mobilisé pour combattre la maladie, comme en témoignent les moyens importants déployés, notamment la construction en toute urgence d’hôpitaux dotés des meilleurs équipements et la mobilisation d’un personnel hautement qualifié.

Le Ministre Wang Yi a aussi donné des indications sur le faible taux de mortalité et de transmission de la maladie et s’est dit confiant quant à l’évolution positive de la situation au vu des dernières tendances enregistrées.

En retour, le Ministre Amadou Ba, après s’être enquis des nouvelles de nos 13 compatriotes résidant à Wuhan, a vivement remercié son homologue pour son appel et son exposé clair et exhaustif, et lui a réitéré la solidarité du peuple et du gouvernement sénégalais à l’endroit du peuple et du gouvernement chinois. Il a également pris bonne note, avec satisfaction, des explications fournies par son homologue et lui a renouvelé l’entière confiance du Sénégal quant à la capacité du gouvernement chinois de venir à bout de l’épidémie du coronavirus.

Le Ministre tient à préciser que selon les informations en sa possession, aucun sénégalais n’est à ce jour touché par la maladie.

Les deux Ministres ont, enfin, évoqué des questions d’intérêt commun touchant à la coopération bilatérale entre les deux pays et au processus préparatoire de la prochaine Conférence du Forum de coopération sino africain prévu en 2021 à Dakar.







Dakar, 08 février 2020