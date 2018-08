Amadou Ba, nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BIDC

Dakar, 10 août (APS) – Le ministre sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba a été désigné, vendredi à Dakar, président du conseil des gouverneurs de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) pour un mandat d’un an, a constaté l’APS.





Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a été porté à la tête du Conseil des gouverneurs de la BIDC à la fin de la 16ème Assemblée générale de l’institution financière.



"Les défis à relever durant mon mandat sont de taille par conséquent, je voudrais vous rassurer de ma totale disponibilité à répondre à toutes les sollicitations afin d’apporter avec vous un appui de qualité à la BIDC", a réagi Amadou Ba à sa nomination.