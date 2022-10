Amadou Ba se relance en politique – Pourtant sa mission en tant que PM est de réduire la pauvreté !

Quelques jours après sa nomination comme Premier ministre après le rétablissement de ce poste, Amadou Ba s’est remis à la politique.

Pourtant, lors de la rencontre pour chercher des solutions sur la cherté de la vie et à l’occasion du dernier conseil des ministres, le président de la République a demandé au gouvernement de s’occuper en particulier et en priorité de l’allègement des souffrances des populations qui n’arrivent plus à voir la queue du diable pour la tirer.

Amadou Ba, nouveau Premier ministre a mis sur pied ce qu’il a appelé un " gouvernement de combat ". L’on a compris par "combat" combattre la vie chère.

Mais voilà qu’au lieu de s’attaquer à l’inflation et à la hausse vertigineuse des prix des denrées, il se met à faire dans la politique. C’est ainsi qu’il a réuni ses militants des Parcelles Assainies pour leur demander de se remobiliser afin de réussir, enfin, à reconquérir Dakr au profit de l’APR.

Les Sénégalais n’attendent pas cela de sa part. S’il en avait les capacités politiques, il n’aurait perdu la capitale aux municipales et aux législatives au profit de l’opposition. Sa mission n’est pas de remobiliser les troupes mais de soulager les populations qui souffrent énormément du renchérissement du coût de la vie.

Il faudrait donc que le Premier Ministre Amadou Ba revienne sur terre en accomplissant sa mission qui est de baisser les prix et de soulager les populations, y compris les locataires qui n’en peuvent plus de la hausse des loyers entre autres...

Dakarposte lui décerne un bonnet d’âne, un coup de sabot et un… carton jaune !





