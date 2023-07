Amadou Lhomme Faye : "Ces candidatures qui insultent nos intelligences"

Notre Sénégal est-il tombé si bas que n'importe quel hurluberlu, venu d'on ne sait où, sans visibilité ni réputation aucune, puisse s'imaginer d'abord vouloir et ensuite pouvoir le relever ?

Comment des personnes qui ne se sont jamais confrontées aux suffrages de quelques citoyens que ce soit, pour un scrutin local, législatif, disons même associatif, qui n'ont même jamais été "chefs de classes" dans leur enfance, peuvent-elles prétendre diriger un pays comme le Sénégal ? Pourquoi pense-t-on qu'il n'y aurait qu'à partir du Palais de la République que l'on peut être utile et servir son pays ?

Ces presqu'aujourd'hui 45 candidats se prennent-ils pour des Zorros, des magiciens, qui munis de leurs baguettes magiques, sortiraient de leurs cerveaux hypertrophiés des recettes capables de modifier radicalement le sort lamentable des sénégalais ?

S'ils sont tant à y prétendre, ce n’est bien qu’aucun d'entre eux n'a mesuré les tenants et les aboutissants de la fonction présidentielle et toute la lourdeur de la charge qu’elle implique. En fait ils ne sont conscients que des privilèges que leur confère le pouvoir, et ignorent royalement la finalité pour laquelle le peuple devrait leur accorder sa confiance, à savoir la prise en charge de ses aspirations profondes.

N'importe qui aujourd'hui confond élection présidentielle et khawaré existentiel, que l'on soit chanteur populaire, ou jeune et jolie industrielle capable d'arroser des quotidiens pour "faire programme", ou ancien ministre n'ayant même pas marqué un département de son passage, tous confondent élection présidentielle et concours de beauté, voire une vulgaire tombola. Cela devient insultant pour les sénégalais, que de voir n'importe quel zozo prétendre vouloir, pire, pouvoir le diriger.

Nous sommes tombés si bas que les sénégalais ont fini par admettre que la seule voie de la réussite financière, celle qui compte sous nos latitudes, est la voie de la carrière politique. Les faits donnent raison à cette idée convenue, parce que nous sommes un des rares pays au monde où les politiciens ont de plus grosses fortunes que les industriels et les entrepreneurs.

Plus la liste des candidats va s'allonger, au vu de ceux qui déjà osent affirmer leurs ahurissantes prétentions, plus d'autres encore vont se dire "et bien après tout pourquoi pas moi?", plus nous allons nous mettre la tête entre les mains pour cacher notre honte de donner l'image d'un Sénégal qui peut être dirigé par n'importe qui... En arriver là est pire qu'une tragédie... C'est une farce!!!