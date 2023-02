Amadou Sall, le million F CFA et les "guewallu Apr"

Le fils du président de la République a-t-il les mêmes prérogatives que son père ? C’est en tout cas l’impression d'une certaine frange de la société sénégalaise.

Amadou Sall, le fils du président Macky Sall, à chacune de ses sorties, est adulé et acclamé par certaines populations qui lui vouent respect et admiration et qui n'hésitent pas à exposer leurs doléances.

Lors de sa dernière sortie, accompagné du fils de Cheikh Modou Kara Mbacké, le fils aîné du chef de l'État a fait un don d'un million de francs CFA à une horde d'individus qui s'identifient comme "les griots de l'Apr".